Генконсульство выразило соболезнования Индии из-за крушения Boeing

Генеральное консульство России в Мумбае выразило соболезнования правительству и народу Индии из-за крушения Boeing 787 Dreamliner. Пост опубликовали в Telegram-канале диппредставительства.
«Генконсульство находится в тесном контакте с индийскими властями. Выясняем обстоятельства произошедшего. О поступлении новой официальной информации будем сообщать дополнительно», — подчеркнули дипломаты.
Boeing авиакомпании Air India потерпел крушение 12 июня, он выполнял рейс в Лондон. Это первая катастрофа для Dreamliner.
На борту воздушного судна находились 242 человека, среди них — 10 бортпроводников и два пилота. Минимум 110 человек погибли, также известно о выживших.
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