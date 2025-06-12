Генконсульство выразило соболезнования Индии из-за крушения Boeing

Генеральное консульство России в Мумбае выразило соболезнования правительству и народу Индии из-за крушения Boeing 787 Dreamliner. Пост опубликовали в Telegram-канале диппредставительства.

«Генконсульство находится в тесном контакте с индийскими властями. Выясняем обстоятельства произошедшего. О поступлении новой официальной информации будем сообщать дополнительно», — подчеркнули дипломаты.

Boeing авиакомпании Air India потерпел крушение 12 июня, он выполнял рейс в Лондон. Это первая катастрофа для Dreamliner.

На борту воздушного судна находились 242 человека, среди них — 10 бортпроводников и два пилота. Минимум 110 человек погибли, также известно о выживших.