Гений маскировки. В ХМАО вор в противогазе украл в аптеке презервативы

В Нягани вор в противогазе украл в аптеке презервативы

В Ханты-Мансийском автономном округе — Югре мужчина ночью обокрал аптеку и пункт выдачи заказов, причем отправился на дело в противогазе. Об этом сообщил Telegram-канал «Полиция Югры» .

По данным ведомства, на прошлой неделе житель Нягани в ночь с субботы на воскресенье вломился в местную аптеку. На место прибыли полицейские, выяснившие, что кто-то разбил стеклянную вставку входной двери и проник в помещение. Злоумышленник похитил кассовый аппарат и презервативы.

«Один из экипажей ДПС в ходе патрулирования неподалеку от места преступления увидел пешехода в противогазе, который что-то нес, и направился в его сторону», — уточнили в полиции.

Мужчина заметил правоохранителей и попытался убежать. Он спрятался за припаркованный на обочине КамАЗ с прицепом. Задержанным оказался 27-летний местный житель.

Злоумышленник пытался спрятать кассовый аппарат под машиной, а на прицепе находился мешок с похищенными средствами контрацепции. Кроме того, полицейские обнаружили на месте задержания ноутбук. Позже выяснилось, что мужчина похитил его из пункта выдачи заказов одного из маркетплейсов.

Возбуждено уголовное дело по статье о краже. Подозреваемому избрали меру пресечения — подписка о невыезде.

В конце апреля в Салехарде направили в суд материалы уголовного дела по факту кражи средств через приложение банка.