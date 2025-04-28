Фигурант дела о краже через приложение банка предстанет перед судом в Салехарде

Материалы уголовного дела, возбужденного по факту кражи средств с банковского счета, направили в суд Салехарда для рассмотрения по существу. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на СК РФ по ЯНАО.

Преступление было совершено в январе 2025 года. По версии следствия, фигурант обнаружил в одном из кафе города мобильный телефон, который не был защищен паролем. Мужчина открыл мобильное приложение банка и перевел на свой счет деньги.

В ближайшее время предполагаемый вор предстанет перед судом. Ему грозит до шести лет лишения свободы.