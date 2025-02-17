Генерал-майора Росгвардии арестовали по делу о многомиллионной взятке

Военный суд в Москве арестовал генерал-майора Росгвардии Константина Рябых по делу о получении 15 миллионов рублей взятки. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах.
Рябых возглавлял один из департаментов ведомства, но уже был уволен с занимаемой должности. Другой информации по этому делу пока нет.
Ранее суд продлил арест до 22 апреля начальнику главного управления связи Вооруженных Сил генерал-лейтенанту Вадиму Шамарину. По данным следствия, он получил взятку от руководства телефонной компании за покровительство и наращивание объема поставок по гособоронзаказу. Он частично признал вину, заявив, что взятка была, но ее сумма в два раза меньше заявленной.
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