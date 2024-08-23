Гендиректор «Тюменской строительной компании» Михаил Родин погиб в ДТП

В результате аварии скончался генеральный директор «Тюменской строительной компании» Михаил Родин. Об этом сообщила пресс-служба Союза строителей Тюменской области.

Обстоятельства происшествия в организации не уточнили, но сообщили, что руководитель погиб в результате полученных травм. Прощание с ним запланировано на 23 августа.

«В результате травм, полученных в автомобильной аварии, на 74-м году жизни ушел из жизни известный тюменский строитель и общественный деятель Михаил Иванович Родин», — заявили в Союзе строителей.

Родин занимал должность генерального директора «Тюменской строительной компании» с 1992 года. В 2013 году его избрали председателем Комиссии по экономическому развитию и поддержке предпринимательства Общественной палаты Тюменской области.

Ранее умер бывший замначальника тыла ВС, генерал-майор в отставке Дмитрий Древаль.