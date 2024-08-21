Скончался бывший замначальника тыла ВС России

МК: генерал Древаль умер в Москве в своей квартире на улице Академика Анохина

Бывший замначальника тыла Вооруженных сил, генерал-майор в отставке Дмитрий Древаль ушел из жизни. Об этом сообщил РБК .

Источник издания в правоохранительных органах рассказал, что отставной военный умер в Москве по естественной причине, телесных повреждений у него не было.

«На глазах у родственников дома скончался», — отметил собеседник журналистов.

В MK сообщили, что Древаль скончался в возрасте 68 лет в квартире улице Академика Анохина. Ему стало плохо, родственники вызвали скорую, но спасти мужчину не удалось. Он долгое время служил в Минобороны. По данным Telegram-канала Baza, в мае отставной генерал получил огнестрельное ранение в ногу из-за ссоры с таксистом.