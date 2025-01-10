Девятилетний ребенок погиб после ДТП с двумя легковушками в Истре
Подмосковная полиция: 9-летний ребенок погиб после ДТП в Истре
Девятилетний ребенок, попавший в ДТП в Истре, умер в больнице. Об этом сообщила пресс-служба Подмосковной полиции.
В ведомстве заявили, что авария случилась 2 января на автодороге «Волоколамское шоссе — Бужарово — Савельево — Румянцево». Женщина за рулем Suzuki выехала на встречную полосу и столкнулась с Audi.
«В результате ДТП водитель и два несовершеннолетних пассажира 2015 и 2016 года рождения Suzuki с телесными повреждениями госпитализированы. Впоследствии девятилетний ребенок скончался в медицинском учреждении», — уточнили в сообщении.
По факту случившегося возбудили уголовное дело по статье о нарушении ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека.
Ранее двое детей и один взрослый погибли в аварии в Крыму. ДТП случилось под городом Джанкой. Водитель Chevrolet не справился с управлением и вылетел на встречку, после чего столкнулся с Lada Kalina. В итоге скончались трое пассажиров, среди которых два ребенка.