Девятилетний ребенок погиб после ДТП с двумя легковушками в Истре

Девятилетний ребенок, попавший в ДТП в Истре, умер в больнице. Об этом сообщила пресс-служба Подмосковной полиции.

В ведомстве заявили, что авария случилась 2 января на автодороге «Волоколамское шоссе — Бужарово — Савельево — Румянцево». Женщина за рулем Suzuki выехала на встречную полосу и столкнулась с Audi.

«В результате ДТП водитель и два несовершеннолетних пассажира 2015 и 2016 года рождения Suzuki с телесными повреждениями госпитализированы. Впоследствии девятилетний ребенок скончался в медицинском учреждении», — уточнили в сообщении.

По факту случившегося возбудили уголовное дело по статье о нарушении ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека.

Ранее двое детей и один взрослый погибли в аварии в Крыму. ДТП случилось под городом Джанкой. Водитель Chevrolet не справился с управлением и вылетел на встречку, после чего столкнулся с Lada Kalina. В итоге скончались трое пассажиров, среди которых два ребенка.