Gelandewagen дочери главы АФК «Система» перевернулся после ДТП в Москве

На Угрешской улице в Москве Gelandewagen столкнулся с другим авто и перевернулся

На Угрешской улице в Москве Mercedes Gelandewagen врезался в другую иномарку и перевернулся. Об аварии сообщили в пресс-службе столичного Дептранса.

На опубликованных кадрах автомобиль, предположительно пропустивший нужный поворот, перестроился левее, но задел иномарку, затем врезался в разделительное ограждение и опрокинулся на правый бок.

По данным Telegram-канала «112», машина принадлежала дочери главы АФК «Система» Владимира Евтушенкова Анне Брусиловой. Однако ее самой в салоне не было, а за рулем находился некто Антон К., который и стал единственным пострадавшим в аварии.

Точные причины ДТП устанавливаются. Движение на участке дороги уже восстановили.

Ранее в Москве иномарка столкнулась с вакуумно-уборочной машиной коммунальных служб.