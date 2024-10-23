ДТП-перевертыш с уборочной машиной осложнило движение в центре Москвы

BMW и вакуумно-уборочная машина коммунальных служб столкнулись в центре Москвы. Об аварии на улице Трехгорный Вал сообщил источник 360.ru.
По предварительным данным, травмы получил водитель уборочного автомобиля. Мужчину доставили в Боткинскую больницу с черепно-мозговой травмой, ушибом головы и ранами на руках.
Из-за ДТП оказались перекрыты две полосы в сторону улицы Красная Пресня, добавил собеседник 360.ru. Все обстоятельства случившегося уточняются.
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