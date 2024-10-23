ДТП-перевертыш с уборочной машиной осложнило движение в центре Москвы

Источник 360.ru: 1 человек пострадал в ДТП-перевертыше не Трехгорном Валу

BMW и вакуумно-уборочная машина коммунальных служб столкнулись в центре Москвы. Об аварии на улице Трехгорный Вал сообщил источник 360.ru.

По предварительным данным, травмы получил водитель уборочного автомобиля. Мужчину доставили в Боткинскую больницу с черепно-мозговой травмой, ушибом головы и ранами на руках.

Из-за ДТП оказались перекрыты две полосы в сторону улицы Красная Пресня, добавил собеседник 360.ru. Все обстоятельства случившегося уточняются.