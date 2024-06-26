«Газовый баллон взорвался». Очевидец — о ЧП в Ростовской области

Источник 360.ru: взрыв в Ростовской области произошел во время ремонта

Причиной взрыва в Ростовской области стал газовый баллон. Об этом сообщил источник 360.ru.

«Там дом на два хозяина. В одной половине жили мои двоюродные бабушка и дедушка, во второй половине — пацан молодой. Он ремонт делал, и газовый баллон взорвался. Видимо, что-то зацепил, пока переносил какие-то запчасти», — заявил очевидец.

В распоряжении 360.ru также появились кадры с места взрыва. На них видно, что в доме, где прозвучал хлопок, начался пожар. От здания поднимается густой дым.

О взрыве и пожаре в Ростовской области сообщил губернатор региона Василий Голубев. Из-за возгорания пострадал один человек, его госпитализировали.

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