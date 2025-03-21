КамАЗ загорелся на юге Москвы

В Южном округе Москвы загорелся КамАЗ. О происшествии сообщил источник 360.ru.

Пламя охватило грузовик в Чертанове Центральном на улице Подольских Курсантов в районе дома № 1. Недалеко от места пожара находится автозаправочная станция.

«Горит КамАЗ, ДТП не было», — уточнил источник.

В распоряжении 360.ru появились кадры полыхающего грузовика. На них видно, что пламя охватило кабину, от машины поднимается столб густого черного дыма.

«Неравнодушные автомобилисты останавливались и пытались помочь потушить пламя», — сообщил один из очевидцев ЧП.

Пожар удалось ликвидировать на площади три «квадрата», в результате никто не пострадал.

Ранее в Серпухове загорелась фура с шестью новыми автомобилями Haval. Пожар произошел на трассе А108 «Московское большое кольцо».