Автобус с пассажирами врезался в мачту освещения в Москве

Источник 360.ru: автобус врезался в мачту освещения в Москве, есть пострадавшие

Пассажирский автобус врезался в осветительный столб в российской столице. Об этом сообщил источник 360.ru.

Авария произошла в Гагаринском районе Юго-западного административного округа на улице Вавилова. По информации источника, пострадали как минимум три человека.

Судя по кадрам, в автобусе треснуло лобовое стекло. К месту происшествия уже прибыла полиция.

Что стало причиной ДТП, пока неизвестно. Столичные власти не комментировали происшествие.

Ранее в Лефортовском тоннеле в Москве также произошло ДТП. Погиб водитель, который вышел из авто, чтобы выставить знак аварийной остановки.