Газ взровался в многоэтажке на севере Рязани | 360°

Происшествия 07 мая 2024, 11:25 Газ взровался в многоэтажке на севере Рязани YA62: в Рязани в доме на Молодежной улице произошел взрыв газа

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В Московском районе на севере Рязани вечером 6 мая произошел взрыв бытового газа. Очевидец рассказал YA62.ru, что к дому приезжали экстренные службы.

Громкий звук услышали в многоэтажке по Молодежной улице, 11, корпус 1. Собеседник издания, живущий в квартире на восьмом этаже, заявил о сильной встряске.

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«Нормально потрясло», — сказал он.

Мужчина не смог уточнить, где именно произошел взрыв бытового газа. По его словам, к дому съезжались машины пожарной службы, скорой помощи и горгаза.

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На кухне однокомнатной квартиры в многоэтажке на Молодежной улице произошло «воспламенение парафиносодержащей смеси», уточнила прокуратура Рязанской области. Собственнику потребовалась медицинская помощь. Началась проверка, в том числе по обеспечению безопасности при эксплуатации газового оборудования.

Крупный пожар в Рязанской области произошел в поселке Гусь-Железный на территории усадебного комплекса Баташевых. Площадь возгорания составила пять тысяч квадратных метров.