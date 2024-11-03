Один человек погиб и 16 пострадали из-за взрыва газа в Турции

Минимум один человек погиб и 16 пострадали в результате взрыва бытового газа в доме в турецком городе Чорум. Об этом в эфире телеканала TRT Haber сообщил губернатор одноименной провинции Али Чалган.
«Взрыв произошел на третьем этаже пятиэтажного дома», — уточнил он.
Из-за случившегося практически полностью разрушились несколько этажей дома, пострадали расположенные рядом постройки и припаркованные автомобили. Машины завалило камнями.
Взрыв газа произошел 31 октября в Черкесске. Спасатели вручную и с помощью техники разбирали завалы. Специалисты помогли выбраться троим жителям. Пять человек стали жертвами ЧП. Семьям погибших выплатят по миллиону рублей, пострадавшим — по 300 тысяч.
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