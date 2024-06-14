Гаражи в Томске загорелись на площади 800 квадратных метров

Ночью в Томске загорелось несколько гаражей. Огонь распространился на 800 «квадратов». По данным пресс-службы главного управления МЧС на утро 14 июня, пожар продолжали тушить.

Охранная сигнализация сработала в одном из гаражей по улице 79-й Гвардейской Дивизии около 03:00. Прибывшие на место происшествия сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии обнаружили открытый огонь и позвонили спасателям. К моменту их прибытия полыхало уже несколько гаражей. Стены и вещи обгорели у шести из них, частично обрушилась обрешетка крыши. Из гаражей эвакуировали восемь легковых автомобилей и 10 газовых баллонов.

На месте работают 32 спасателя, которые применяют девять спецмашин. Дознаватели устанавливают причину ЧП.

В Томске до 17 июня ожидается аномальная жара — до +30 градусов. Жителей попросили ограничить время пребывания на солнце, пить больше воды и есть легкую пищу, выбирать одежду из хлопка или льна, не забывать о головном уборе.

Ночью в Москве произошел пожар в нежилом здании на Боткинском проезде. Обрушилась крыша. Огонь также распространился на 800 квадратных метров.