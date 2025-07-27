Гандбольные ворота упали на ребенка в Гатчине

В Гатчине 12-летний школьник получил травмы из-за рухнувших на него гандбольных ворот на спортивной площадке. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета по Ленинградской области.

Металлические ворота упали на ребенка из-за плохого крепления. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о халатности.

«В результате несовершеннолетний получил тяжелую травму головы и помещен в медицинское учреждение, где ему оказывается квалифицированная помощь», — подчеркнули в пресс-службе.

Следователи осмотрели место ЧП и изъяли документацию, представляющую интерес для расследования. По версии следствия, конструкция упал из-за ненадлежащего исполнения обязанностей должностными лицами МБУК «Войсковицкий центр культуры и спорта» по сохранности технического состояния имущества.

Ранее ребенок пострадал в Самаре из-за рухнувшего на него дерева. Ствол упал на коляску в сквере на пересечении улиц Ново-Садовой и Полевой.