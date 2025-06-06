Дерево рухнуло на коляску с ребенком в Самаре

В Самаре дерево рухнуло на детскую коляску, ребенок получил травмы и попал в больницу. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России по региону.

Следователь возбудил уголовное дело по статье о халатности. В ведомстве отметили, что информацию о произошедшем правоохранители получили из соцмедиа.

Следователи устанавливают причины и обстоятельства происшествия. Кроме того, уже назначили комплекс экспертиз.

Дерево рухнуло на коляску с ребенком в сквере на пересечении улиц Ново-Садовой и Полевой 5 июня, сообщил портал «ВолгаНьюс.рф».

Как рассказал ГТРК «Самара» дедушка пострадавшего ребенка, женщина шла по дорожке, когда на них упал массивный ствол с ветками. В городской администрации отметили, что врачи обследовали ребенка, у него поцарапаны руки, но состояние удовлетворительное. После обследования его направили домой.

В начале года в Новосибирске старое дерево упало на двух школьников. Один мальчик отделался ушибами, а второго госпитализировали с подозрением на компрессионный перелом позвоночника.