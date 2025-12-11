ГАИ Москвы опровергла штраф водителю скорой из-за георгиевской ленты

Информация о водителе скорой помощи, якобы оштрафованном за изображение георгиевской ленты на машине не соответствует действительности. Об этом сообщили в пресс-службе столичной ГАИ.

В сентябре 2025 года инспекторы ведомства обнаружили машину скорой, которые использовали с нарушениями. На ее бортах был текст, не предусмотренный нормативными актами. Транспортному предприятию сделали представление, чтобы устранить нарушения.

«Тем не менее 9 декабря сотрудниками Госавтоинспекции во время несения службы вновь был остановлен автомобиль скорой помощи с надписями, нанесенными на наружные поверхности, не соответствующие стандартам», — отметили в ведомстве.

Водителю вынесли постановление за нарушение ПДД. В момент оформления протокола в машине скорой помощи пациентов не было.

«Предлагаем представителям СМИ и блогосферы критически относиться к непроверенным источникам информации и обращаться за официальными комментариями в пресс-службу столичного полицейского главка», — добавили в ГАИ.

Ранее депутаты Госдумы обратились к министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву с просьбой не наказывать водителей за временные нарушения ПДД при уступке дороги автомобилям со спецсигналами. Как отметили парламентарии, водитель, который вынужденно нарушил правила, чтобы пропустить, например, скорую, может получить штраф.