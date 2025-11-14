Скорая, вперед! В Думе призвали не штрафовать за нарушения из-за пропуска скорой

Vladimir Baranov/Globallook Press
Фото: Vladimir Baranov/Globallook Press/www.globallookpress.com

Депутаты думской фракции «Новые люди» во главе с вице-спикером Владиславом Даванковым обратились к министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву с просьбой не штрафовать водителей за временные нарушения ПДД при уступке дороги автомобилям со спецсигналами. Документ есть в распоряжении 360.ru.

Как отметили депутаты, современные автоматические системы фото- и видеофиксации нарушений на дорогах работают без учета контекста. Они фиксируют только формальное нарушение ПДД, не понимая его причин.

В итоге штраф может получить даже тот водитель, который нарушил правила вынужденно, чтобы уступить дорогу автомобилю с включенными проблесковыми маячками и специальным звуковым сигналом.

«Водитель обязан уступить дорогу транспортным средствам, оборудованным проблесковыми маячками синего цвета и специальным звуковым сигналом. Непредоставление преимущества такой машине является административным правонарушением», — напомнили парламентарии.

Сегодня часто происходит парадоксальная ситуация: водитель, который добросовестно пропустил спецтранспорт (например, выехал за стоп-линию на красный свет или пересек сплошную линию), автоматически получает штраф за нарушение.

Фото: Медиасток.рф

В новостях часто говорят о случаях, когда водителей штрафуют за то, что они пропустили машины с включенными синими мигалками и звуковым сигналом.

Например, в Тольятти водитель проехал за стоп-линию на красный свет, чтобы пропустить автомобиль со спецсигналами. Камера зафиксировала нарушение, и водитель получил штраф. Его жалоба не помогла — штраф оставили в силе. Такие случаи вызывают общественный резонанс и недоумение у людей.

При фиксации подобных нарушений должен учитываться факт проезда транспортного средства с включенными проблесковыми маячками синего цвета и звуковым сигналом. Если в момент предполагаемого нарушения ПДД на видеозаписи присутствует такой автомобиль, то уступка ему дороги должна рассматриваться как исключительное обстоятельство.

депутаты думской фракции «Новые люди»

В таких ситуациях постановление о штрафе нельзя выносить вообще, а если оно уже вынесено, его следует автоматически отменять, уверены парламентарии. Из-за отсутствия четкого порядка аннулирования таких штрафов многие водители сталкиваются с административной ответственностью, что заставляет их тратить время и силы на обжалование.

