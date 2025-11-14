Скорая, вперед! В Думе призвали не штрафовать за нарушения из-за пропуска скорой
В Думе призвали не штрафовать за нарушения из-за пропуска скорой
Депутаты думской фракции «Новые люди» во главе с вице-спикером Владиславом Даванковым обратились к министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву с просьбой не штрафовать водителей за временные нарушения ПДД при уступке дороги автомобилям со спецсигналами. Документ есть в распоряжении 360.ru.
Как отметили депутаты, современные автоматические системы фото- и видеофиксации нарушений на дорогах работают без учета контекста. Они фиксируют только формальное нарушение ПДД, не понимая его причин.
В итоге штраф может получить даже тот водитель, который нарушил правила вынужденно, чтобы уступить дорогу автомобилю с включенными проблесковыми маячками и специальным звуковым сигналом.
«Водитель обязан уступить дорогу транспортным средствам, оборудованным проблесковыми маячками синего цвета и специальным звуковым сигналом. Непредоставление преимущества такой машине является административным правонарушением», — напомнили парламентарии.
Сегодня часто происходит парадоксальная ситуация: водитель, который добросовестно пропустил спецтранспорт (например, выехал за стоп-линию на красный свет или пересек сплошную линию), автоматически получает штраф за нарушение.
В новостях часто говорят о случаях, когда водителей штрафуют за то, что они пропустили машины с включенными синими мигалками и звуковым сигналом.
Например, в Тольятти водитель проехал за стоп-линию на красный свет, чтобы пропустить автомобиль со спецсигналами. Камера зафиксировала нарушение, и водитель получил штраф. Его жалоба не помогла — штраф оставили в силе. Такие случаи вызывают общественный резонанс и недоумение у людей.
При фиксации подобных нарушений должен учитываться факт проезда транспортного средства с включенными проблесковыми маячками синего цвета и звуковым сигналом. Если в момент предполагаемого нарушения ПДД на видеозаписи присутствует такой автомобиль, то уступка ему дороги должна рассматриваться как исключительное обстоятельство.
депутаты думской фракции «Новые люди»
В таких ситуациях постановление о штрафе нельзя выносить вообще, а если оно уже вынесено, его следует автоматически отменять, уверены парламентарии. Из-за отсутствия четкого порядка аннулирования таких штрафов многие водители сталкиваются с административной ответственностью, что заставляет их тратить время и силы на обжалование.