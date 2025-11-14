Скорая, вперед! В Думе призвали не штрафовать за нарушения из-за пропуска скорой

В Думе призвали не штрафовать за нарушения из-за пропуска скорой

Депутаты думской фракции «Новые люди» во главе с вице-спикером Владиславом Даванковым обратились к министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву с просьбой не штрафовать водителей за временные нарушения ПДД при уступке дороги автомобилям со спецсигналами. Документ есть в распоряжении 360.ru.

Как отметили депутаты, современные автоматические системы фото- и видеофиксации нарушений на дорогах работают без учета контекста. Они фиксируют только формальное нарушение ПДД, не понимая его причин.

В итоге штраф может получить даже тот водитель, который нарушил правила вынужденно, чтобы уступить дорогу автомобилю с включенными проблесковыми маячками и специальным звуковым сигналом.

«Водитель обязан уступить дорогу транспортным средствам, оборудованным проблесковыми маячками синего цвета и специальным звуковым сигналом. Непредоставление преимущества такой машине является административным правонарушением», — напомнили парламентарии.

Сегодня часто происходит парадоксальная ситуация: водитель, который добросовестно пропустил спецтранспорт (например, выехал за стоп-линию на красный свет или пересек сплошную линию), автоматически получает штраф за нарушение.