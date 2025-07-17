Гадюки набросились на москвичей. За неделю в больницу пришли несколько «побитых» пациентов

За неделю в НИИ имени Склифосовского пришли несколько москвичей с укусами гадюк

За последнюю неделю в токсикологический центр НИИ СП имени Склифосовского поступило несколько пациентов с укусами гадюк. Об этом сообщила пресс-служба учреждения.

В публикации оставили фото пациентов со следами укусов.

«У каждого своя история: кто-то не заметил змею, пока полол грядки на Подмосковной даче. Кто-то наступил на нее в лесу или задел рукой, собирая ягоды», — отметили в больнице.

Врачи предупредили, что яд гадюки вызывает серьезные повреждения: разрушает стенки сосудов и нарушает свертываемость крови. Это приводит к образованию обширных гематом. Внешне такие травмы часто напоминают последствия сильных побоев.

Кроме того, яд этих змей отрицательно влияет на функции внутренних органов и вызывает системные нарушения.

Ранее герпентолог Борис Самойлов заявил, что ловить змей категорически нельзя. По его словам, рептилия может разозлиться и укусить.