Герпентолог Самойлов напомнил, что ловить змей категорически запрещено

Эксперт подчеркнул, что если змея укусит ребенка, это может быть очень опасно и привести к серьезному отравлению. Он также отметил, что в этом году змей много и в теплый сезон они появляются рано утром, а затем прячутся в траве и тени. Самойлов напомнил, что в лес лучше идти с осторожностью, не лезть руками в густые заросли и использовать прутик, чтобы змея могла уйти.

Специалист предупредил, что ловить змею категорически запрещено, поскольку это может спровоцировать укус. В Московской области, по его словам, змей также достаточно, и они часто встречаются на открытых местах. Видовой состав змей в Москве такой же — гадюка и уж. Они не нападают первыми, но могут укусить, если на них наступить или задеть рукой.