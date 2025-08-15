Футбольная команда из Тюмени попала в аварию в Омской области

Вечером 15 августа автобус футбольной команды из Тюмени попал в аварию в Омской области. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры по региону.
ЧП произошло на 505-м километре трассы Омск — Тюмень — Ялуторовск. Водитель автобуса с футболистами столкнулся со следовавшим в попутном направлении автомобилем BMW, который врезался в идущий впереди грузовик. Потом в ДТП попали еще две фуры.
В результате столкновения в больницу с травмами доставили водителя фуры и 19-летнего пассажира автобуса.
На месте аварии работу правоохранительных органов координирует Тюкалинский межрайонный прокурор Андрей Амельченко. Правоохранители установят степень вины каждого участника аварии.