Двое детей пострадали в ДТП с участием автобуса в Москве

В Новой Москве произошла авария с участием автобуса и «Газели», пострадали взрослый и ребенок. Подробностями случившегося с 360.ru поделилась одна из пассажирок.

В Щербинке на Симферопольском шоссе пассажирский автобус № 520 столкнулся с «Газелью». Три человека обратились в скорую помощь. На место прилетал санитарный вертолет, сообщил 360.ru источник в экстренных службах.

В автобусе на момент ДТП находились около 46 человек, все они самостоятельно покинули транспортное средство.

Одна из пассажирок автобуса рассказала, что «Газель» выезжала задним ходом от автотехцентра и водитель, вероятно, не заметил приближающийся автобус. Когда грузовик врезался в бок автобуса на ходу, то все стекла разбились и полетели в пассажиров.

По словам женщины, она с ребенком не сильно пострадали. Никого с места ДТП не госпитализировали.

«Вертолет вызвали, потому что было двое детей пострадавших. Сильно пострадавших нет. Осколочное ранение от разбитого стекла. Ушибы, травмы небольшие», — пояснила она.

