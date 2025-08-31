Футболистов-мигрантов задержали в Самарской области, их депортируют

МВД: нелегальные мигранты-футболисты из Team Young могут быть депортированы

В Самарской области задержали около 20 игроков из любительской футбольной команды Team Young. Им грозит депортация, сообщили РИА «Новости» в правоохранительных органах.

«Большинство — нелегальные мигранты. Те, кто был под наркотиками и с нарушениями, будут депортированы, скорее всего», — отметил собеседник агентства.

Правоохранители задержали футболистов после нападения на соперников и зрителей. Также задержанные выкрикивали оскорбления по национальному признаку. В конфликте участвовали болельщики команды Team Young.

Выяснилось, что некоторые игроки находились в состоянии наркотического опьянения. Кроме того, у многих из них отсутствовали документы для законного пребывания в России.

Ранее группа мигрантов играла в бейсбол на территории мемориального комплекса павшим воинам ВОВ в Тульской области. Следователи начали проверку.