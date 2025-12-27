Футболиста Лайонела Адамса обстреляли и избили в Подмосковье

Воспитанник ЦСКА Лайонел Адамс, имеющий африканские корни, пострадал в конфликте со стрельбой в Подмосковье. Об этом 27 декабря сообщил источник «Известий» .

«Уточняется, что инцидент произошел в Звенигороде. В результате конфликта начались драка и стрельба», — написали журналисты.

Адамс попал в больницу. Его состояние оценивается как средней тяжести: он получил пулевое ранение в бедро и рваную рану верхней губы.

Как сообщил Telegram-канал Sport Baza, на футболиста Адамса напали в буфете «ДеньНочь» на Московской улице, где он отдыхал с друзьями. К ним подошли около 10 человек.

Сначала они поссорились из-за национальности спортсмена, а затем один из них достал пистолет и выстрелил в Адамса. После этого остальные участники конфликта начали избивать бывшего игрока молодежной команды ЦСКА.

Адаму 31 год. Он воспитанник ЦСКА и играл в России за красноярский «Енисей», «Волгу» и «КамАЗ». Также в его карьере четыре матча за юношескую сборную России. Летом 2025 года он подписал контракт с бишкекским клубом «Алга».

Ранее один из студентов случайно выстрелил из сигнального пистолета во время занятия в колледже Московского транспорта. Пострадали три человека.