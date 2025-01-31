Футболист «Локомотива» обвинил московскую ветклинику в убийстве кота

Футболист московского «Локомотива» Артем Карпукас и его девушка обвинили московскую ветклинику в убийстве их кота. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Прошлой осенью пара приобрела у заводчиков дорогого сервала — стоимость такого животного может достигать 1,7 миллиона рублей. Примерно две недели назад кот стал хромать на лапу. Его хозяева обратились в ветеринарную клинику, но после этого у животного сломалась вторая лапа. Питомца отвезли на повторное обследование, вкололи несколько препаратов. Вскоре после этого кот умер.

По мнению спортсмена и его девушки, виноваты в этом специалисты клиники, назначившие неправильное лечение. Сами врачи все отрицают и утверждают, что коту недоставало кальция, а умер он оттого, что наглотался посторонних предметов.

Ранее заводчицу из Балашихи обвинили в торговле зараженными щенками, которые вскоре умирают.