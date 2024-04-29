Фуры застряли в многокилометровых пробках в Тюменской области | 360°

Происшествия 29 апреля 2024, 00:18 Фуры застряли в многокилометровых пробках в Тюменской области В Тюменской области образовалась гигантская пробка на автодороге Тюмень — Омск Freepik

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Федеральную трассу Р-402 Тюмень — Омск сковали многокилометровые пробки, водителям посоветовали отложить поездку. Об этом сообщил информационный центр правительства Тюменской области в своем Telegram-канале.

Центр опубликовал видео, на котором на трассе стоит длинная очередь грузовых автомобилей.

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«Движение на участке с 353-го по 363-й км осуществляется в реверсивном режиме, зона реверса будет увеличена по километражу, сообщают в ГИБДД Тюменской области. Скопились пробки длиной несколько километров», — добавили в областном правительстве.

Водителей призвали отложить поездку или переждать пробки на оборудованных стоянках. Список последних приложили.

Ранее сообщалось о пробках на российско-казахстанской границе. В МИД России объяснили, что на контрольно-пропускном пункте ужесточили проверки для въезжающих граждан Таджикистана из-за повышенных мер безопасности в связи с террористической угрозой.