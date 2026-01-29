Коммунальщики Волоколамска нарастили силы для борьбы со снегопадом

Снегопады в Москве и области продолжаются уже третьи сутки. Дорожники Волоколамска нарастили силы для устранения последствий непогоды.

«Мосавтодор» увеличил количество задействованной техники. На маршруты вместо стандартных четырех комбинированных дорожных машин теперь выходит шесть единиц, что повышает эффективность очистки. Песчано-соляную смесь распределяют две машины на участках по 18 километров, что удваивает общую протяженность.

Специалисты обслуживают 198 километров дорог, в том числе трассы «Суворово – Волоколамск – Руза», «Осташево – Болычево – Карачарово» и центральные улицы Волоколамска. Также организовано взаимодействие с Госавтоинспекцией: если инспекторы ГИБДД обнаружат снежный занос или перемет, то техника быстро отправляется на проблемный участок.

В других регионах Подмосковья дорожники тоже работают в усиленном режиме. Сотрудники коммунальных служб Шатуры и Пушкино вышли в ночь, чтобы расчистить территорию.