Фура врезалась в восемь машин в Подмосковье

Почти 10 машин столкнулись на 65-м километре автодороги А-108 МБК в Дмитровском муниципальном округе. Об этом сообщила пресс-служба ГАИ по Подмосковью.

Авария произошла примерно в 16:00. Предварительно, водитель фуры влетел в восемь машин, которые остановились на запрещающий сигнал светофора.

«В результате ДТП на данный момент за медицинской помощью обратились четыре человека», — отметили в ведомстве.

Сотрудники ГАИ устанавливают все обстоятельства случившегося.

Очевидица рассказала 360.ru, что из-за аварии возникла огромная пробка, на место прибыли несколько карет скорой помощи.

«Говорят, что водитель или уснул или плохо стало», — добавила она.

Ранее иномарка влетела в остановку общественного транспорта в центре Москвы — в районе дома 48 на проспекте Мира. Из-за ДТП пострадали три человека. В ГАИ выяснили, что водитель Infinity не справился с управлением и совершил наезд на остановку.