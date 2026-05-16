Фура врезалась в восемь машин в Подмосковье
Массовое ДТП с фурой произошло Дмитровском муниципальном округе
Почти 10 машин столкнулись на 65-м километре автодороги А-108 МБК в Дмитровском муниципальном округе. Об этом сообщила пресс-служба ГАИ по Подмосковью.
Авария произошла примерно в 16:00. Предварительно, водитель фуры влетел в восемь машин, которые остановились на запрещающий сигнал светофора.
«В результате ДТП на данный момент за медицинской помощью обратились четыре человека», — отметили в ведомстве.
Сотрудники ГАИ устанавливают все обстоятельства случившегося.
Очевидица рассказала 360.ru, что из-за аварии возникла огромная пробка, на место прибыли несколько карет скорой помощи.
«Говорят, что водитель или уснул или плохо стало», — добавила она.
Ранее иномарка влетела в остановку общественного транспорта в центре Москвы — в районе дома 48 на проспекте Мира. Из-за ДТП пострадали три человека. В ГАИ выяснили, что водитель Infinity не справился с управлением и совершил наезд на остановку.