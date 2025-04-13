Фура со свиньями перевернулась в Томской области

Mash: перевозившая свиней фура попала в ДТП в Томской области

Перевозивший свиней грузовик попал в аварию в Томской области. Об этом сообщил Telegram-канал Mash .

ДТП произошло в районе села Мельниково 13 апреля, фура перевернулась. Водитель выжил, очевидцы помогли ему выбраться из кабины.

Пострадали как минимум 30 животных, у некоторых из них сломаны задние ноги. Несколько свиней в панике разбежались по населенному пункту, их ловят общими усилиями.

На месте работает бригада скорой помощи, животным вызвали ветеринаров. Госавтоинспекция по Томской области официально о происшествии пока что не сообщала.

Ранее в Уфе грузовик с полуприцелом-цементовозом снес внедорожник Land Rover. Из-за удара машины протаранили бетонные ограждения и вместе выехали на встречную полосу. После ДТП двух несовершеннолетних пассажиров и водителя Land Rover каретой скорой помощи отвезли в медицинское учреждение.