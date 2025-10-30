Фура рухнула с моста на железнодорожные пути в Симферополе

Большегруз упал с моста в Симферополе и пробил железнодорожное полотно. Движение поездов задержали, сообщили в Южной транспортной прокуратуре .

ЧП произошло неподалеку от вокзала. Фура пробила ограждение и свалилась с моста на железнодорожные пути, «воткнувшись» в них вертикально.

На место происшествия выехала скорая и сотрудники ДПС, железнодорожные пути обесточили. По предварительной информации, водитель выжил. Предположительно, он не справился с управлением. В ГУ МЧС по Республике Крым сообщили, что пострадал один человек, данных о том, кто именно пострадал, пока нет.

