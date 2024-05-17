Фура насмерть сбила девятилетнего ребенка в Кирове | 360°

Эксклюзив 17 мая 2024, 13:42 Фура насмерть сбила девятилетнего ребенка в Кирове МВД Кировской области: 9-летний ребенок погиб в ДТП с фурой в Кирове

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В Кирове произошло смертельное ДТП с участием несовершеннолетнего ребенка. Кадры с камер уличного видеонаблюдения появилось в распоряжении 360.ru.

Авария произошла в пятницу, 17 мая, около 10:00 по местному времени на пересечении улиц Производственной и Ломоносова. Девятилетний ребенок подъехал к проезжей части на велосипеде. Судя по видео, загорелся зеленый сингал светофора, так как с обеих сторон люди начали переходить дорогу. Ребенка переехал грузовик, но не остановился и продолжил движение. Проезжавшие мимо машины сначала не останавливались.

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Правоохранители проводят проверку по факту ДТП.

«Водитель грузового автомобиля совершил наезд на девятилетнего ребенка. От полученных травм несовершеннолетний скончался на месте», — подтвердили в пресс-службе полиции Кировской области.

В ведомстве уточнили, что информация носит предварительный характер.