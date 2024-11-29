Груженая фура перевернулась в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде произошла авария с участием груженой фуры6 автомобиль перевернулся на проезжей части. Об этом сообщил сайт pravda-nn.ru со ссылкой на ГУ МВД по региону.

Авария произошла на Лысогорской улице. Сидевший за рулем Scania 66-летний мужчина проезжал опасный участок и уронил груз на Nissan.

В аварии никто не пострадал, отмечается что водитель фуры имеет несколько штрафов, в том числе и из-за неисправное транспортное средство.