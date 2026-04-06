ФСИН опровергла сообщения о попытке суицида еще одного террориста из «Крокуса»

Осужденный к пожизненному заключению по делу о теракте в «Крокус Сити Холле» Джабраил Аушев не пытался свести счеты с жизнью. Об этом 360.ru сообщили в пресс-службе ГУ ФСИН по Москве.

«Распространяемая в СМИ и сети Интернет информация о том, что осужденный Аушев Д. сегодня совершил попытку суицида, не соответствует действительности. Аушев не пытался свести счеты с жизнью после вынесения пожизненного приговора», — указали в ведомстве.

Сегодня один из осужденных на пожизненное заключение совершил самоубийство в московском СИЗО № 1 «Матросская Тишина». Адвокат Даниэль Готье, представлявший интересы подсудимых, сообщил, что еще один обвиняемый по делу — Джабраил Аушев — якобы тоже пытался свести счеты жизнью, однако сотрудники изолятора успели ему помочь. Ранее, как он утверждал, Аушев уже пытался покончить с собой в день оглашения пожизненного приговора.