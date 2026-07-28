ФСБ задержала жителя Ясиноватой за призывы к насилию

Правоохранители задержали в Донецкой Народной Республике (ДНР) мужчину, который неоднократно публиковал комментарии с призывами к осуществлению насильственных действий над группой лиц по признаку их национальности. Об этом со ссылкой на Федеральную службу безопасности сообщил ТАСС .

Житель Ясиноватой публиковал противоправные посты в мессенджере Telegram. Против мужчины возбудили уголовное дело по статье о публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности.

Ранее в Хабаровске задержали россиянина, подозреваемого в шпионаже в пользу Новой Зеландии. По версии следствия, мужчина 1971 года рождения инициативно связался со спецслужбами страны, входящей в разведывательный альянс «Пять глаз».

Против задержанного возбудили уголовное дело по статье о государственной измене. Россиянина арестовали, за преступление ему грозит срок вплоть до пожизненного.