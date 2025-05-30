ФСБ задержала шесть человек за поджоги по указке спецслужб Украины

В трех регионах России задержаны шесть человек, которые по заданию украинских спецслужб подожгли объекты транспортной инфраструктуры и декорации к празднованию 9 Мая. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ.

«В ходе допросов задержанные пояснили, что под воздействием телефонных мошенников перевели на так называемые „безопасные счета“ денежные средства (от 100 тысяч до одного миллиона рублей), после чего с ними связались „сотрудники правоохранительных органов и специальных служб“, — рассказали в ФСБ.

Угрожая уголовным преследованием за поддержку украинской армии, их убедили устроить поджоги под видом проверки антитеррористической безопасности объектов.

За эти преступления им могут дать от 10 до 20 лет тюрьмы.

Федеральная служба безопасности напомнила, что спецслужбы Украины активно действуют в интернете, социальных сетях и мессенджерах, стремясь привлечь россиян, особенно молодёжь, к участию в преступной деятельности. Злоумышленники пользуются доверчивостью своих жертв.

В ФСБ подчеркнули, что сотрудники правоохранительных органов, спецслужб и следственных подразделений России никогда не будут связываться с гражданами через мессенджеры «WhatsApp» и «Telegram». Они не станут просить фотографии документов, паспортные данные или информацию о банковских картах и дистанционно привлекать к участию в оперативных мероприятиях.

Ранее в Донецкой Народной Республике вынесли приговор мужчине, который сознательно переводил деньги украинским боевикам. Житель получил 13 лет лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима.