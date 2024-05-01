ФСБ выдворила из страны семерых нелегалов после рейда в Мариуполе | 360°

Происшествия 01 мая 2024, 10:10 ФСБ выдворила из страны семерых нелегалов после рейда в Мариуполе ФСБ: в Мариуполе за пределы России выдворили семерых мигрантов РИА «Новости»

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ФСБ по Донецкой Народной Республике совместно с МВД и Росгвардией выявила в Мариуполе и Тельмановском районе иностранцев, нарушивших правила въезда или режим пребывания в России. Об этом сообщило РИА «Новости».

В результате рейда семерых нелегалов выдворили из страны.

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«Семь мигрантов привлечены к административной ответственности по части первой статьи 18.8 КоАП РФ», — указали в пресс-службе ФСБ.

В ведомстве также подтвердили, что на территории ДНР будут продолжаться проверочные мероприятия.

Ранее в Госдуму внесли законопроект, усиливающий контроль за сферой миграции. Согласно документу, срок пребывания иностранцев в России уменьшится до 90 дней в году. Законопроект опубликовали в базе нижней палаты российского парламента.

Инициаторы документа также предложили запретить мигрантам, в отношении которых ввели режим высылки, менять место жительства без разрешения МВД. Для пребывания в России иностранцев обяжут проявлять уважение к местным традиционным ценностям, сообщил RT.