ФСБ призвала россиян не общаться с незнакомцами в Telegram и WhatsApp

Россиян призвали не использовать мессенджеры Telegram и WhatsApp для общения с незнакомцами. Об этом заявили в ЦОС ФСБ после задержания 44-летнего жителя Крыма, сотрудничавшего с СБУ через один из этих мессенджеров, сообщил ТАСС .

В ведомстве подчеркнули, что украинские спецслужбы продолжают искать в интернете потенциальных исполнителей терактов и диверсий.

«Во избежание провокаций со стороны злоумышленников в сети Интернет призываем российских граждан к бдительности и по возможности воздерживаться от использования мессенджеров Telegram и WhatsApp с незнакомыми контактами», — призвали в ФСБ.

Как уточнили «Известия», украинские спецслужбы привлекли крымчанина к конфиденциальному сотрудничеству, связавшись с ним через Telegram. Куратор поручил ему собирать данные о транспортной сети региона и расположении военных частей. В отношении мужчины возбудили уголовное дело.

Ранее российские пограничники не пропустили в страну более 26 тысяч граждан Украины, подозревая их в связях с украинскими спецслужбами и националистическими организациями.