Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России пришли с обысками в кабинет Управления собственной безопасности ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Об этом сообщило 47.news.
По данным издания, оперативные мероприятия провели днем 10 сентября. Следствие возбудило уголовное дело, его оперативное сопровождение передали сотрудникам Службы «М», курирующим правоохранительную систему регионального ФСБ.
Предположительно, оперативники провели обыски в рамках уголовного дела о мошенничестве, связанном с земельной сделкой в Ленинградской области. Фигурантами дела стали три человека.
Ранее в Подмосковье арестовали получивших деньги из регионального бюджета в рамках программы по развитию экотуризма предпринимателей. Их обвинили в мошенничестве и арестовали.
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ФСБ нагрянула с обысками в УСБ петербургского ГУ МВД
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