Укравших деньги у властей Подмосковья бизнесменов обвинили в мошенничестве

Подмосковный СК заявил об аресте трех бизнесменов по делу о мошенничестве

Фото: РИА «Новости»

Получивших деньги из бюджета Подмосковья в рамках программы по развитию экотуризма в регионе предпринимателей обвинили в мошенничестве и арестовали. Об этом сообщила пресс-служба областного главка СК.

В ведомстве уточнили, что осенью прошлого года предприниматель заключил соглашение с Министерством культуры и туризма Московской области о возведении в Орехово-Зуевском городском округе 101 домика на деревьях в рамках программы по развитию экотуризма. За свои услуги бизнесмен получил 157,8 миллиона рублей.

Предприниматель заключил ложные договоры подряда с двумя коммерсантами, которые знали о его преступных планах. Заговорщики забрали бюджетные деньги себе и работы не выполнили.

После задержания всех троих обвинили в мошенничестве, совершенном группой лиц в особо крупном размере. Суд по ходатайству следствия избрал для фигурантов меры пресечения в виде ареста и запрета определенных действий.

Криминалисты в рамках расследования уголовного дела провели обыски и назначили судебную почерковедческую экспертизу.

На этой неделе фигурантом дела о мошенничестве стал бывший заместитель министра обороны России Павел Попов. По версии следствия, он забирал строительные материалы и материальные ценности из парка «Патриот» для ремонта и обустройства своего загородного участка. Своей вины Попов не признал, но суд отправил его под стражу до 29 октября.

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