ФСБ ликвидировала исламиста, готовившего теракты в метро Москвы и подмосковной синагоге

ФСБ предотвратила теракты в метро Москвы и подмосковной синагоге

Сотрудники Федеральной службы безопасности нейтрализовали террориста, готовившего атаки на подмосковную синагогу и станцию столичного метро. Об этом сообщили в Центре общественных связей ведомства.

«В Московском регионе пресечена террористическая деятельность гражданина России, уроженца одной из стран Центрально-Азиатского региона, участника запрещенной в России международной террористической организации (МТО)», — заявили правоохранители.

Террорист собирался использовать самодельные взрывные устройства в культовом еврейском учреждении Московской области и на одной из станций столичного метрополитена. После нападений злоумышленник планировал сбежать в Афганистан и вступить в ряды МТО.

При задержании террорист оказал вооруженное сопротивление. Сотрудники ФСБ нейтрализовали его ответным огнем. Известно, что подозреваемый провел разведку местности и купил компоненты для изготовления СВУ.

Следователи обнаружили по месту его проживания огнестрельное оружие, химические вещества, составные части и поражающие элементы для сборки взрывных устройств. ФСБ завела уголовное дело о приготовлении к совершению теракта и участии в деятельности террористической организации.

На прошлой неделе силовики предотвратили в Москве теракт против митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова).