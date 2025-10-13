Французскому велосипедисту вручили обвинительный акт за незаконное пересечение границы РФ

Французскому велосипедисту Софиану Сехили, которого обвиняют в незаконном пересечении границы России, вручили обвинительный акт. Теперь дело передадут в суд, сообщила РИА «Новости» его адвокат Алла Кушнир.

Сехили задержали в Приморье в начале сентября. Его обвинили в незаконном пересечении границы России. Уссурийский районный суд отправил француза под арест. Защита пыталась обжаловать это решение, но неудачно. Сейчас Сехили остается под стражей до 3 ноября.

«Софиану Сехили сегодня вручили утвержденный прокурором обвинительный акт, дело передается в суд», — сказала Кушнир.

Сехили решил побить мировой рекорд, проехав на велосипеде через всю Евразию. Он отправился от мыса Рока у Лиссабона, самой западной точки континента, 1 июля. За два месяца он планировал преодолеть более 16 тысяч километров через 17 стран, включая Турцию, Иран, Казахстан, Монголию и Китай. Финишировать Сехили намеревался во Владивостоке.

В изоляторе Уссурийска Сехили навестил председатель краевой общественной наблюдательной комиссии Владимир Найдин. Француз выразил беспокойство из-за отсутствия регулярного душа и непривычной еды, но в целом условия его устраивают.

Ранее Софиан Сехили, находящийся в СИЗО Приморья,выучил несколько русских слов, чтобы общаться с сокамерниками. Он может здороваться, прощаться и благодарить по-русски — француз запомнил слова «здравствуйте», «до свидания» и «спасибо».