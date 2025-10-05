Арестованный в Приморье француз научился здороваться и благодарить по-русски

Французский велопутешественник Софиан Сехили, находящийся в СИЗО Приморья, выучил несколько русских слов, чтобы общаться с сокамерниками. Об этом РИА «Новости» рассказала его адвокат Алла Кушнир.

По ее словам, Сехили теперь может здороваться, прощаться и благодарить по-русски — он запомнил слова «здравствуйте», «до свидания» и «спасибо». Адвокат добавила, что почетный консул Франции передала путешественнику французско-русский разговорник, который помогает ему лучше понимать язык и адаптироваться к условиям содержания.

Француза-велопутешественника задержали во Владивостоке за незаконное пересечение границы в сентябре. Он стремился установить мировой рекорд по пересечению Евразии.