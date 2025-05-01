Французская полиция применила слезоточивый газ при разгоне митинга в Лионе

Telmo Pinto/Keystone Press Agency
Фото: Telmo Pinto/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com

На первомайской демонстрации в Лионе произошли стычки участников с полицией. Об этом сообщила французская газета Le Progres.

Для разгона толпы правоохранители использовали слезоточивый газ, чтобы обеспечить безопасность во время мероприятия.

По информации префектуры региона Овернь-Рона-Альпы, несколько людей в масках громили магазины и устраивали столкновения с полицией.

В результате потасовок на акции пострадали три сотрудника полиции. Во время демонстрации силовики задержали трех участников, которые вели себя агрессивно.

Ранее в Киеве разогнали митинг против проведения ЛГБТ*-фестиваля. Протестующие пожаловались, что силовики затолкали их в служебные машины, не дав никаких объяснений.

*Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России.

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