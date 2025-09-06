Француза-велопутешественника задержали во Владивостоке за незаконное пересечение границы

Французского велосипедиста Софиана Сехили задержали во Владивостоке. Его подозревают в незаконном пересечении границы. Об этом сообщили ТАСС в экстренных службах Приморья.

«Французский велосипедист задержан по подозрению в незаконном пересечении государственной границы России», — сказал собеседник агентства.

Французская пресса сообщила о задержании Сехили — велосипедиста, который стремился установить мировой рекорд по пересечению Евразии. По информации СМИ, перед задержанием он дважды пытался въехать на территорию России. В первый раз Сехили прибыл в Россию из Грузии, а в Астраханской области покинул страну, продолжив путь через Казахстан, Таджикистан и Монголию.

Ранее российские пограничники не дали пяти иностранцам незаконно пересечь границу и сбежать в Финляндию. Сотрудники пограничной службы безопасности поймали иностранцев в Выборгском районе Ленобласти.