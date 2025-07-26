Фрагменты пропавшего казахстанского вертолета нашли в озере

Спасатели нашли в акватории озера в Алма-Атинской области части военного вертолета. Об этом сообщила пресс-служба МЧС Казахстана.

Предположительно, разбившееся воздушное судно принадлежало ВС республики. Связь с военным вертолетом потеряли в районе населенного пункта Отар.

«В ходе космического мониторинга, проводимого в Оперативном штабе Командного центра МЧС, на акватории озера Сорбулак Алматинской области было зафиксировано пятно, предположительно имеющее масляную природу», — отметили в ведомстве.

Спасатели задействовали спецоборудование: эхолоты, БПЛА и подводные дроны. На месте работают порядка 200 специалистов, 40 единиц техники, 15 плавсредств, четыре кинологических расчета и два воздушных судна МЧС.

Ранее об исчезновении вертолета сообщало Минобороны Казахстана. На борту находились три члена экипажа.