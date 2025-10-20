«Были слезы, молитвы и паника». Пассажир рассказал, как проходила экстренная посадка в Пулкове

Пассажиры самолета, который летел из Санкт-Петербурга в Баку, пережили тяжелые часы паники и молитв из-за аварийной посадки в Санкт-Петербурге. Об этом рассказал один из пассажиров в эфире телеканала РЕН ТВ .

У борта возникли проблемы после взлета. Шасси не удалось убрать из-за неполадки стойки шасси. Самолету пришлось кружить над Петербургом несколько часов, чтобы израсходовать топливо перед аварийной посадкой.

Экипаж предупредил пассажиров о необходимости дополнительного маневрирования в течение этого времени.

«Мы должны были лететь в Баку, и я уснул глубоким сном. Проснулся через полтора часа, гляжу, а мы так же кружим над Питером», — рассказал пассажир.

По его словам, изначально экипаж предупредил, что будут вырабатывать топливо в течение трех часов. Но в итоге кружить пришлось на целый час дольше.

«Была паника, были молитвы, были слезы, были крики. Мы сгруппировались, но, слава богу, удачно сели. Правда, сели в поле», — добавил мужчина.

Пилотам удалось благополучно посадить самолет в полевых условиях. Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал во время экстренной посадки.