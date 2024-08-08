Ford Mustang влетел в остановку на северо-западе Москвы

Источник 360.ru: Ford Mustang врезался в остановку в Куркине

Фото: Телеканал «360»

Черный Ford Mustang врезался в остановку общественного транспорта на Соколово-Мещерской улице в Куркине. В распоряжении 360.ru оказалось фото с места происшествия.

У иномарки смят капот. Дорога усыпана осколками выбитого стекла остановочного павильона. Рядом с местом происшествия — двое молодых людей.

«Разлива топлива нет. Ожидаем скорую», — сообщил источник 360.ru.

Информация о пострадавших не поступала. К месту аварии выехали сотрудники Госавтоинспекции.

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