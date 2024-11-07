Фонтан воды до второго этажа забил в Зюзине из-за коммунальной аварии

На тротуаре Керченской улицы в Москве провалился грунт, оттуда фонтаном бьет вода, доходя до второго этажа близлежащих жилых домов. Об этом сообщил 360.ru источник в экстренных службах города.

В результате случившегося никто пострадавших нет. На место вызвали сотрудников Мосводостока и Московской объединенной электросетевой компании. Других подробностей коммунальной аварии пока не сообщают.

В мае в Санкт-Петербурге после коммунальной аварии на улице Ярослава Гашека в образовавшуюся яму с кипятком упал автомобиль. Никто не пострадал.