Пять человек погибли при столкновении автобуса с грузовиком на Ставрополье

В ночь на 30 августа в Ставропольском крае произошло столкновение пассажирского рейсового автобуса с КамАЗом, погибли пять человек и еще 24 пострадали. Об этом сообщила пресс-служба Госавтоинспекции по региону.

Авария произошла на третьем километре федеральной автодороги «Кавказ» в районе поселка Иноземцево города Железноводска.

«Водитель автобуса „Сетра“, следовавшего по маршруту Грузия — Москва, выбрал небезопасную скорость, не выдержал дистанцию до впереди идущего КамАЗа, в результате чего произошло столкновение, после которого автобус съехал в кювет», — уточнили в ведомстве.

По данным Госавтоинспекции, пять человек погибли на месте происшествия. В медучреждения города Пятигорска доставили 24 пострадавших, в числе которых было пять детей. Один ребенок находится в реанимации, состояние остальных удовлетворительное.

На месте ДТП работают госавтоинспекторы и следователи. Они устанавливают обстоятельства произошедшего.

Ранее в Нижегородской области в ДТП с КамАЗом погиб 32-летний мотоциклист.